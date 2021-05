Ucraina: ministro Esteri Kuleba "scettico" su ritiro truppe russe dal confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non sta assistendo a grandi ritiri delle truppe russe dalle aree confinanti con il Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in una intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle". "In primo luogo, non stiamo assistendo al ritiro delle truppe russe, che sarebbe adeguato al numero di forze accumulate lungo il confine dell'Ucraina e dei territori occupati. Quello che sta accadendo non può essere definito un ritiro delle truppe", ha detto il ministro. "Ciò che è veramente cambiato è il dispiegamento di unità militari. Questo è vero, ma la minaccia non è andata da nessuna parte", ha aggiunto. "Nell'Unione Sovietica ci sono stati processi farsa, processi senza giustizia di sorta. E quello che stiamo vedendo oggi è il ritiro delle truppe senza ritiro delle truppe. Quindi dobbiamo rimanere vigili a questo proposito", ha concluso il capo della diplomazia di Kiev. Le parole di Kuleba arrivano dopo una escalation negli ultimi mesi della della tensione ai confini fra Russia e Ucraina per l'ammassamento di truppe da parte di Mosca, impegnate ufficialmente per una serie di esercitazioni di prontezza al combattimento. Lo scorso 23 aprile la Russia ha iniziato a ritirare gran parte dei militari presenti al confine, lasciando tuttavia alcuni contingenti e una parte degli armamenti che verranno nuovamente impiegati in una nuova esercitazione che si dovrebbe tenere entro la fine dell'anno. (Rum)