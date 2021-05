Fd'I: si conclude "Italia oltre confini", pronti a fare battaglia in Parlamento per nostri connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiude dopo due giorni di confronti e analisi, che hanno visto alternarsi politici, rappresentanti delle comunità italiane in America, imprenditori, esponenti della cultura e del giornalismo, "Italia oltre confini. Promozione e tutela di una identità". Un’iniziativa - si legge in una nota - organizzata dal gruppo al Senato di Fratelli d’Italia al Senato al quale hanno partecipato i dipartimenti Italiani nel mondo, Esteri e Rapporti diplomatici di Fratelli d’Italia, con il chiaro intento di porre al centro dell’agenda politica italiana la promozione e la tutela dell’identità italiana. "'Italia oltre confini' - ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra, aprendo i lavori dell’ultima giornata - vuole essere un’occasione per sensibilizzare tutte le forze politiche a una maggiore tutela dell’identità, e questo nella logica che i nostri connazionali all’estero rappresentano una naturale rete diplomatica attraverso la quale rilanciano e ogni giorno danno lustro all’Italia. E questo in un’epoca di forte globalizzazione e con l’avanzare del pensiero unico le occasioni che esaltano le nostre specificità ed eccellenza vanno promosse e tutelate". Promozione e tutela che per il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, va fatta rendendo "omaggio alla storia parlamentare di 40 anni della destra politica impegnata a favore di quell’altra Italia che è nel mondo ma che non può essere vista e vissuta come separata. Una sola Italia che per tanti dolorosi motivi si è allontana ed ha costruito una storia di riscatto e successo". Ora, ha osservato il presidente Ciriani, "trasformeremo in atti parlamentari quanto emerso in questi due giorni, rinnovando la disponibilità di Fd'I a continuare l’ascolto e l’attenzione ai nostri connazionali all’estero". (segue) (Com)