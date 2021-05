Fd'I: si conclude "Italia oltre confini", pronti a fare battaglia in Parlamento per nostri connazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sul tema della cultura, anzi di diplomazia della cultura, ha scommesso l’ex ambasciatore a New York, oggi responsabile del Dipartimento dei rapporti diplomatici di Fd'I, Giulio Terzi di Sant’Agata, per il quale "è necessario lanciare un’iniziativa che punti sempre più sulla cultura. Una diplomazia della cultura attraverso la quale riaffermare e promuovere la nostra identità nazionale, e questo è ancora più necessario alla luce della globalizzazione del sapere. Specie in Nord America il contributo intellettuale e culturale italiano è evidente grazie alle numerose attività di partenariato e delle associazioni professionali legate a progetti specifici delle nostre aziende che esportano il meglio del nostro Paese all’estero". (Com)