Armenia-Kazakhstan: colloquio tra Pashinyan e Tokayev su situazione al confine armeno-azerbaigiano (2)

- La portavoce del ministero degli Esteri armeno Anna Naghdalyan ha detto oggi che l'Armenia è decisa a intraprendere tutte le azioni per garantire la sua integrità territoriale, e questo è stato comunicato ai Paesi partner in varie occasioni. "Sottolineiamo ancora una volta che i (militari) azerbaigiani hanno invaso il territorio sovrano dell'Armenia. Apprezziamo molto gli appelli dei nostri partner internazionali rivolti all'Azerbaigian affinché ritiri immediatamente le sue unità militari dal territorio armeno", ha aggiunto Naghdalyan in merito ad una reazione internazionale "all'incursione azerbaigiana" nel territorio armeno. "Il ministero degli Esteri armeno spera che la parte azerbaigiana seguirà questi appelli e non aggraverà ulteriormente la situazione", ha concluso. Non è mancata la reazione della diplomazia di Baku, secondo cui sarebbe l'Armenia a violare i confini internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian. "Queste affermazioni sono completamente infondate. Il ministero degli Esteri azerbaigiano ha affermato la questione, chiarito la situazione in relazione alle tensioni al confine tra Armenia e Azerbaigian", ha detto Leyla Abdullayeva, portavoce del ministero degli Affari esteri dell'Azerbaigian. “Prima di tutto, voglio sottolineare che la causa principale dei problemi di confine è l'occupazione illegale dei territori dell'Azerbaigian da parte dell'Armenia fino a novembre 2020. È l'Armenia che viola i confini internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian sta solo ripristinando i suoi confini riconosciuti a livello internazionale", ha detto la portavoce della diplomazia azerbaigiana. (segue) (Rum)