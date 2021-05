Armenia-Kazakhstan: colloquio tra Pashinyan e Tokayev su situazione al confine armeno-azerbaigiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della settimana, il ministero della Difesa armeno ha affermato che le Forze armate azerbaigiane hanno compiuto azioni provocatorie in una delle zone di confine della sua regione di Syunik. Nella giornata di venerdì 14 maggio il governo armeno ha annunciato un appello alla Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) sulla questione. La parte azerbaigiana, a sua volta, da allora ha sostenuto di aver dispiegato le forze di frontiera "nel modo usuale e in modo sistematico" affermando di non avere violato l'integrità territoriale dell'Armenia. (Rum)