Industria: Sciotto (Fapi), condivisibile impostazione di governo di Giorgia Meloni

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commenta l'intervista della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Mezz'ora in più", su Rai3. "Meloni spiega che se andasse a palazzo Chigi metterebbe in campo innanzitutto politiche di sostegno alle imprese - osserva Sciotto in una nota -. È una traccia di governo che ci capita di condividere anche perché in questi anni è mancata la libertà d'impresa, anche per le misure di lockdown imposte dal governo. Abbassando le tasse e diminuendo la burocrazia - conclude il leader della Fapi - consente alle imprese di generare crescita economica ed occupazionale per il Paese". (Com)