Medio Oriente: ministro Esteri Cina lamenta ostruzionismo Usa in Consiglio di sicurezza

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha lamentato che gli Stati Uniti stanno bloccando in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il tentativo di adottare un dichiarazione volta a favorire una de-escalation delle tensioni tra Israele e Hamas. “Purtroppo, semplicemente a causa dell’ostruzionismo di un paese, il Consiglio di sicurezza non è stato in grado di parlare con una sola voce", ha detto parlando in una sessione virtuale del Consiglio, la terza in una settimana e la prima pubblica. La Cina, ha dichiarato il capo della diplomazia cinese, chiede per prima cosa un cessate il fuoco tra le parti. “La Cina condanna la violenza contro i civili. E’ importante che Israele eserciti moderazione, osservi le risoluzioni delle Nazioni Unite, fermi lo sfratto dei palestinesi, l’estensione degli insediamenti e le provocazioni contro i musulmani. Nel frattempo la Palestina deve anche evitare passi che possano fare salire la tensione”, ha detto il capo della diplomazia della Cina, che nel mese di maggio presiede il Consiglio. Pechino chiede anche la fornitura immediata di assistenza umanitaria a Gaza. “La situazione nella Striscia di Gaza è particolarmente preoccupante, chiediamo a Israele di rimuovere l’assedio di Gaza e facilitare l’accesso dell’assistenza umanitaria”, ha dichiarato il ministro. Wang Yi ha quindi espresso al necessità che il Consiglio di sicurezza ribadisca il suo supporto per la soluzione dei due stati e faccia di più per favorire una de-escalation.(Res)