- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, afferma: "Oggi in Italia ci sono stati 93 decessi per Covid-19. Non succedeva da ottobre 2020 di scendere sotto la soglia dei 100 morti al giorno. Parallelamente - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter - gli accessi in terapia intensiva calano sempre di più. Si vedono gli effetti della campagna vaccinale. Teniamo duro!". (Rin)