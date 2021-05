Covid: Cambiamo!, l’Italia verso la normalità, governo ne tenga conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo nazionale di Cambiamo! sottolinea che "grazie al piano vaccinale e all’impegno delle Regioni, lentamente ma inesorabilmente, i numeri dei contagi e finalmente anche quello dei decessi scendono. L’Italia si avvia a grandi e positivi passi verso la normalità. Auspichiamo - si legge in una nota - che il governo ne prenda atto e fin da domani renda il Paese più libero. Ribadiamo quanto già affermato dal presidente Toti. Sempre rispettando le misure di sicurezza, è ormai necessario che le riaperture procedano velocemente e che il coprifuoco venga drasticamente ridotto, se non abolito. Ristoranti anche di sera, matrimoni, celebrazioni, compleanni: ci sono restrizioni ormai incompatibili col buonsenso e inadeguate alla nuova situazione". L'esecutivo nazionale di Cambiamo! conclude: "Le riaperture sono fondamentali anche per la stagione turistica: ogni rallentamento può diventare un danno". (Com)