Regno Unito: Johnson, non c'è spazio per antisemitismo, ebrei non sopportino "vergognoso razzismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è posto per l'antisemitismo nella società del Regno Unito e gli ebrei britannici non dovrebbero sopportare episodi di "vergognoso razzismo". Lo scrive su Twitter il premier britannico, Boris Johnson, in evidente riferimento ad un video girato sui social in cui si vede un convoglio di automobili nel nord di Londra da cui arrivano cori antisemiti. "In vista del Shavuot (festività ebraica), sono con gli ebrei britannici che non dovrebbero sopportare il tipo di vergognoso razzismo che abbiamo visto oggi", ha scritto il capo del governo. Il video pubblicato oggi mostra un convoglio di vetture con bandiere palestinesi che attraversava il nord di Londra scandendo slogan antisemiti da un megafono. La polizia metropolitana britannica ha dichiarato: "Siamo a conoscenza di un video che sembra mostrare un linguaggio antisemita gridato da un convoglio di auto nell'area di St John's Wood questo pomeriggio". La polizia metropolitana di Londra sta analizzando il video per identificare i responsabili. (Rel)