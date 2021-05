Ambiente: Mite, dal 18 al 24 maggio settimana della natura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 18 maggio: il primo appuntamento è con la “Giornata internazionale dei musei”, con l’invito del ministero della Transizione ecologica a trascorrere l’evento nei musei dei parchi italiani. Giovedì 20 maggio: si parlerà della salvaguardia degli insetti impollinatori, un tema al centro degli eventi previsti in occasione della “Giornata mondiale delle api”. Venerdì 21 maggio: è indetta la “Giornata europea della rete natura 2000”, sarà l’occasione per fare il punto sull’ampliamento della Rete Natura 2000 e sui numerosi progetti Life che consentono di proteggere e conoscere sempre meglio il nostro Paese. Sabato 22 maggio: è la volta della “Giornata mondiale della biodiversità”, un evento finalizzato a riconoscere il ruolo della natura per il nostro benessere e il nostro sviluppo. Domenica 23 maggio: la “Giornata mondiale delle tartarughe” avrà lo scopo di promuovere il rispetto e le conoscenze su questi antichi rettili e la consapevolezza sul pericolo di estinzione di numerose specie e la scomparsa del loro habitat naturale in tutto il mondo. Lunedì 24 maggio: la “Giornata europea dei parchi” conclude questo percorso invitando alla riscoperta dei parchi italiani, dei sentieri e delle meraviglie che questi posto incontaminati possono offrire. Senza trascurare le enormi potenzialità che queste aree possono offrire anche in termini di economia sostenibile. (Com)