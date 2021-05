Medio Oriente: auto contro posto di blocco a Sheikh Jarrah, ucciso il conducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei agenti israeliani sono rimasti feriti in un attacco con un veicolo contro un posto di blocco della polizia nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est. “Il conducente è stato rapidamente colpito e ucciso con un’arma da fuoco da un agente dopo l'attacco”, ha reso noto la polizia. La violenza tra ebrei e arabi non accennare a diminuire in tutto il territorio di Israele, mentre la polizia e i servizi di soccorso e antincendio cercano di domare gli incendi scoppiati dopo il lancio di bottiglie molotov. Lo Shin Bet, l’agenzia per la sicurezza israeliana, in collaborazione con la polizia israeliana, ha annunciato di aver compiuto “decine di arresti” di persone accusate di aver attaccato cittadini arabi israeliani. Diversi gruppi estremisti Whatsapp e Telegram, scrive il quotidiano "Jerusalem Post", sono stati denunciati alla polizia per aver incoraggiato la violenza contro gli arabi. Un automobilista palestinese è stato fermato in mezzo alla strada e aggredito da decine di persone in diretta televisiva, in quello che l'emittente “Kan News” ha descritto come un "linciaggio in diretta". Quattro dei presunti aggressori sono stati arrestati. Un totale di 22 persone sono state arrestate o detenute durante i disordini a Gerusalemme est oggi, ha riferito il sito web “Walla News”, aggiungendo che il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha presentato nove atti d'accusa per aggressione contro agenti di polizia. (Res)