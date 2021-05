© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino pubblicato sul sito della Regione Lombardia, oggi sono 796 i nuovi positivi al Coronavirus su 32.385 tamponi effettuati (2,4 per cento). Calano i ricoveri, sia nei reparti covid dove si trovano 2053 persone, 106 meno di ieri, sia nelle terapie intensive dove il calo è di 8 pazienti rispetto a ieri, per un totale di 382. i decessi segnalati sono invece 18, per un totale di 33.347 (Rem)