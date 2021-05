Ue: Borrell per Giornata Idahot, tutti nascono liberi, uguali e con pari diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Lo afferma l'Ato rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (Idahot). Occasione in cui l'Unione europea ribadisce il suo forte impegno a "rispettare, proteggere e promuovere il pieno ed eguale godimento dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (Lgbti)". "In tutto il mondo, le persone continuano a subire quotidianamente violenza, esclusione e discriminazione, a causa del loro orientamento sessuale reale o percepito e dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali. L'Ue rimane particolarmente preoccupata per il fatto che in 69 Paesi le relazioni omosessuali consensuali siano criminalizzate, con 11 di loro che mantengono la pena di morte come punizione legale per l'omosessualità", si legge nella dichiarazione. "La pandemia Covid-19 ha portato a livelli ancora più elevati di violenza e discriminazione contro le persone Lgbti, tra cui violenza domestica, incitamento all'odio online e offline e crimini d'odio. Spesso affrontano lo stigma e la discriminazione nell'accesso ai servizi sanitari. Inoltre, la pandemia ha portato a una riduzione dello spazio civico e a un aumento di arresti e detenzioni arbitrari, attacchi fisici e traumi psicologici per i difensori dei diritti umani che proteggono i diritti delle persone Lgbti. Questi atti sono inaccettabili e l'UE sottolinea l'importanza di porre fine alla loro impunità", ha sottolineato Borrell. (segue) (Beb)