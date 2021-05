Spagna: stampa, grande vittoria a Madrid "smarca" la Ayuso dalla linea del Pp nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid del Partito popolare spagnolo (Pp), Isabel Diaz Ayuso, è consapevole della grande proiezione nazionale del suo successo elettorale rendendo chiaro che in Spagna ci sono due modelli di società: il suo e quello del primo ministro Pedro Sanchez. Secondo il quotidiano "El Mundo" che ha consultato diverse fonti vicine alla presidente madrilena, questo "scontro" non riguarda il Pp ed il Partito socialista in generale ma la Ayuso ed i socialisti. Nella direzione nazionale del Pp assicurano che il rapporto con il leader nazionale, Pablo Casado, è "stretto, fluido e senza tensioni", ma privatamente diversi dirigenti hanno riconosciuto che "qualcosa è cambiato", con la Ayuso che ha "rotto gli ormeggi", staccandosi dalla "tutela" del partito per dettare una linea autonoma nelle sue decisioni. Un esempio emblematico è l'imposizione da parte dei dirigenti nazionali dell'ex esponente di Ciudadanos, Toni Cantó (poi escluso per non aver registrato la residenza a Madrid nei termini stabiliti dalla legge) senza il consenso della Ayuso. Ora che è giunto il momento di formare il nuovo gabinetto, la presidente regionale sembra essere intenzionata a non cedere alle pressioni degli alti dirigenti del partito che chiedono per Cantó un ruolo di primo piano. Il caso di Toni Cantó ha segnato un prima e un dopo nella relazione tra la linea dettata da Pablo Casado e la presidente Ayuso. C'è stato un tentativo di via Genova (sede nazionale del partito) di segnare i tempi, e tutti hanno visto com'è finita", dice un'altra fonte della Comunità di Madrid. (Spm)