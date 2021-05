Imprese: Costa Crociere, Costa Luminosa riparte oggi da Trieste, ritornano le crociere in Adriatico e in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa Luminosa, nave della flotta battente bandiera italiana di Costa Crociere, riparte oggi dal porto di Trieste. È la seconda nave della compagnia a riprendere a operare nel 2021, su un totale di quattro previste per la prossima estate, e la prima in assoluto a riprendere le crociere nel Mar Adriatico e in Grecia. E' quanto si legge in una nota. L’itinerario di Costa Luminosa, di una settimana, prevede, oltre a Trieste, visite a Bari e in quattro splendide destinazioni greche: Corfù, Atene, Mykonos e Katakolon/Olimpia. Sarà disponibile per tutta la prossima stagione estiva e per parte dell’autunno, sino a metà novembre 2021, per un totale di 27 crociere. L’occasione della ripartenza di Costa Luminosa è stata celebrata a Trieste dal Direttore Generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, insieme alle autorità locali, tra cui: il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza; l’assessore alle Autonomie locali e sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti; il Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale; l’Amministratore Delegato di Trieste Terminal Passeggeri, Francesco Mariani. (segue) (Com)