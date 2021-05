Imprese: Costa Crociere, Costa Luminosa riparte oggi da Trieste, ritornano le crociere in Adriatico e in Grecia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trieste saluta con piacere il ritorno delle navi della Costa Crociere. In questi anni abbiamo portato avanti una collaborazione molto importante che si è concretizzata con la presenza nel nostro golfo e nella nostra bella città delle meravigliose navi della Costa. Trieste è una città a vocazione turistica e questa importante presenza ci onora, ci gratifica per il lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto significa che stiamo ripartendo", ha affermato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. "La ripresa dell’attività di Costa Crociere da Trieste è uno dei tanti segnali che in questi giorni contribuiscono a delineare la prospettiva di riavvio delle attività economiche ed in particolare del turismo. Trieste e i capoluoghi d’arte hanno oltremodo patito la crisi pandemica, ma stanno finalmente arrivando le prenotazioni e lentamente c’è un ritorno alla normalità anche nella proposta di eventi. Trieste e l’intero Friuli Venezia Giulia sono quindi pronti ad accogliere i turisti, forti anche di una percezione di sicurezza che la nostra regione trasmette. Qui c’è un alto senso di rispetto delle regole, un’accelerazione della campagna vaccinale e una gestione della pandemia che ci stanno rapidamente portando a livelli da zona bianca. Speriamo davvero che oggi con Costa Luminosa si sciolgano anche gli ormeggi di una ritrovata piena libertà", ha detto l’assessore alle Autonomie locali e sicurezza del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. (segue) (Com)