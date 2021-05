Imprese: Costa Crociere, Costa Luminosa riparte oggi da Trieste, ritornano le crociere in Adriatico e in Grecia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Terminal crociere di Trieste riparte insieme a Costa Luminosa. Ci siamo impegnati al massimo per assicurare la ripartenza delle crociere da Trieste, insieme a tutte le Autorità e agli operatori, nella convinzione che rappresenterà un contributo alla crescita turistica della Città e della Regione", ha sottolineato Francesco Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri. "Concorreremo anche nel 2021 ad attuare il Protocollo interdisciplinare Covid, alla cui stesura ha contribuito attivamente, a margine del lockdown dello scorso anno, il Comando Generale delle Capitanerie di porto. Riaccolgo quindi con grande entusiasmo nel mio porto la ripartenza del servizio cruise, che è altamente strategico per l'economia del nostro Paese, e garantisco l'impegno assoluto di questa Capitaneria nel contribuire ad operazioni portuali rigorosamente rispettose delle speciali regole poste a garanzia di crociere sicure", ha commentato il comandante della Capitaneria di porto di Trieste, contrammiraglio (CP) Vincenzo Vitale. (Com)