Bulgaria: Covid, autorità verso nuova proroga stato di emergenza fino alla fine di giugno

- Le autorità sanitarie della Bulgaria prevedono di estendere lo stato di emergenza per via della pandemia di Covid-19 di un ulteriore mese, fino alla fine di giugno. Lo ha detto oggi il direttore dell'Ispezione sanitaria nazionale bulgaro, Angel Kunchev, in un'intervista all'emittente televisiva privata "bTV". Kunchev ha aggiunto di aspettarsi che i "corridoi verdi” per le vaccinazioni contro il Covid-19 rimarranno aperti. Il direttore dell'Ispezione sanitaria nazionale ha spiegato che la distribuzione delle scorte di vaccini contro il Covid-19 ai medici di base sarà semplificata, consentendo loro di ricevere forniture dai centri di consulenza diagnostica e dagli ispettorati sanitari regionali. Una scelta utile ad evitare la "congestione, come è successo davanti all'ispettorato sanitario regionale di Sofia", ha chiarito Kunchev sottolineando che il ruolo dei medici di base nel processo di vaccinazione del Paese deve essere rafforzato in modo che tutti possano ricevere i vaccini anti-Covid. La Bulgaria ha dichiarato lo stato di emergenza il 13 marzo 2020 a causa della pandemia Covid-19 che è stato prorogato varie volte fino alla fine di maggio, decisione presa nelle ultime settimane del terzo governo Borisov.(Seb)