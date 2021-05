© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, ha dichiarato: "Io mi preparo a governare la nazione, ma non mi pongo un obiettivo personale. Voglio andare lì con una classe dirigente all’altezza di questo compito. Dove arrivo, però, non lo decido io". (Rin)