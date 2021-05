Usa: Cdc, continuare a usare mascherine nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole negli Stati Uniti dovrebbero continuare a tenere in uso le mascherine anti Covid-19 fino a quando gli studenti non saranno vaccinati. Lo afferma l’agenzia Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). La raccomandazione arriva dopo che giovedì la Cdc ha dichiarato che le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino non hanno bisogno di indossare la mascherina all’aperto e possono evitare di indossarle al chiuso nella maggior parte dei luoghi. Per l’agenzia nelle strutture scolastiche deve inoltre essere mantenuta la distanza sociale tra studenti e insegnanti. (Nys)