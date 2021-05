Governo: Meloni, giudizio per ora non positivo, su chiusure Draghi più rigido di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha sottolineato che "per ora il giudizio non è positivo nei confronti del governo. Sulle chiusure Mario Draghi è più rigido di Giuseppe Conte". Ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, la parlamentare ha aggiunto: "Nostalgia di Conte è un 'parolone', ma mi aspettavo qualcosa di più coraggioso non dalla maggioranza, ma dal premier per l’autorevolezza che ha. Va molto meglio il piano vaccini ed è un punto a favore dell’esecutivo Draghi, ma su alcune scelte fondamentali - ha concluso Meloni - penso che Draghi sia ostaggio della sinistra ed in continuità con il governo precedente". (Rin)