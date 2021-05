© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, ha dichiarato di non avere "ancora elementi per dire che quella di Mario Draghi è una figura che Fratelli d'Italia potrebbe sostenere per il Quirinale. Sicuramente ha una grande autorevolezza". Ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3, la parlamentare ha aggiunto: "A favore di Draghi gioca che se andasse al Quirinale, si andrebbe a votare in poco tempo". (Rin)