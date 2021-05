Milano 2021: Meloni, da ultima telefonata con Albertini sembrava più orientato per il sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dall'ultima telefonata che avevo avuto con lui mi sembrava che fosse più orientato per il sì, però sono scelte che rispetto”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, intervenendo a in “Mezz'ora” commentando il rifiuto di Gabriele Albertini alla candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. "Altre opzioni ci sono sul tavolo - ha proseguito Meloni - io aspetto adesso di incontrare Salvini e Tajani per chiudere le candidature sulla base delle opzioni che abbiamo". (Rem)