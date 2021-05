Roma 2021: Meloni, Bertolaso sarebbe ottimo sindaco ma ci sono altre opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guido Bertolaso è "sicuramente un candidato autorevole e sarebbe un ottimo sindaco. Dopo di che valutiamo, ci sarebbero altre opzioni per Roma". Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. "Non mi è piaciuto che noi si sia in questi mesi parlato di questo tema per il tramite dei quotidiani piuttosto che vederci - ha continuato la parlamentare parlando del centrodestra -. Siamo comunque perfettamente in tempo, siamo più decisi dei nostri avversari che vanno in ordine sparso, che a Roma hanno tre candidati". (Rin)