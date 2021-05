Medio Oriente: l'Egitto apre il valico di Rafah per curare i feriti di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto hanno deciso oggi di aprire in via eccezionale il valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, per trasferire i feriti dei bombardamenti israeliani per sottoporli a cure mediche negli ospedali egiziani. Lo riferisce un aggiornamento dell'ultima ora del quotidiano egiziano online "Youm7". Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da testimoni locai a Rafah, le ambulanze egiziane aspettano da due giorni al confine con la Striscia di Gaza per poter trasportare i feriti. Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, riferisce che 174 palestinesi sono morti dall'inizio delle ostilità con Israele cominciate lunedì scorso, 10 maggio. Secondo il dicastero, 47 vittime erano bambini, mentre altri 1.200 palestinesi sono rimasti feriti. In Cisgiordania, le forze israeliane hanno ucciso almeno 13 palestinesi. Almeno dieci persone sono state uccise in Israele a causa dei razzi lanciati da Gaza: due nuovi decessi sono segnalati ieri, sabato 15 maggio. L’Egitto sta portando avanti da giorni un’intensa attività di mediazione tra Israele, i gruppi palestinesi e le parti internazionali per raggiungere una tregua. (Cae)