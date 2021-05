© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tagliare la burocrazia, sostenere le imprese ed abbassare la tassazione. Poi, un grandissimo piano di incentivi alla natalità per far ripartire le nascite". Sarebbero questi i primi due atti del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, se fosse a palazzo Chigi. La parlamentare è intervenuta a "Mezz’ora in più", su Rai3.(Rin)