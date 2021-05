Russia-Usa: Cremlino, cittadinanza ad ex consigliera di Regan solo dopo procedure formali da espletare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliera per la Russia del presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, Suzanne Massie, che ha recentemente chiesto al presidente Vladimir Putin un passaporto russo, deve passare attraverso le procedure richieste per ottenere la cittadinanza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov all'agenzia di stampa "Sputnik". "Ci sono alcune procedure formali coinvolte su questo", ha detto Peskov, quando gli è stato chiesto se il Cremlino avrebbe preso in considerazione questa richiesta. Massie, nota studiosa statunitense di storia russa che ha avuto un ruolo importante nelle relazioni tra Reagan e l'Unione Sovietica negli ultimi anni della Guerra fredda, si è recata in Russia molte volte e ha scritto diversi libri sul Paese. (Rum)