Centrodestra: Meloni, con Salvini differenze ma anche punti di contatto, governeremo insieme

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha osservato in merito alle differenze tra Fd'I e Lega che "la Lega è più legata alla dimensione territoriale, mentre Fratelli d'Italia è legata a una dimensione nazionale. Ad esempio la Lega difese l'indipendenza della Catalogna: per me, però, questa cosa non esiste, esiste lo Stato nazionale". Intervenendo a "Mezz'ora in più", su Rai3, la parlamentare ha aggiunto: "Ma ci sono anche punti di contatto e credo che governeremo insieme". (Rin)