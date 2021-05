Medio Oriente: 430 razzi al giorno contro Israele, è la frequenza più alta di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 3.000 razzi sono stati lanciati da Gaza contro Israele da lunedì scorso, 10 maggio, per una media oltre 430 razzi al giorno. Lo ha detto il generale israeliano Ori Gordin, spiegando che Israele non aveva mai subito una tale intensità di fuoco: né durante un'escalation di violenza nel novembre 2019, quando erano stati complessivamente lanciati circa 570 razzi da Gaza verso Israele nell'arco di tre giorni, né durante la guerra del 2006 con Hezbollah, quando erano stati lanciati da Libano 4.500 razzi in 19 giorni. Alla domanda se il ritmo degli attacchi missilistici sul territorio israeliano sia il più alto di sempre, Gordin ha detto: "Non solo sono d'accordo, ma questo è quello che presento". (Res)