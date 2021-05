M5s: Di Battista, è tappa superata della mia vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista, ha osservato: "Il M5s è una tappa superata della mia vita, poi se dovessero tornare in auge. Evidentemente battaglie che per me erano prioritarie lo erano meno per altri colleghi del Movimento". Intervenendo a "Mezz'ora in più", su Rai3, Di Battista ha proseguito: "Le nostre strade si sono divise non solo per dissidi rispetto alle tematiche, ma anche rispetto alle priorità sulle tematiche stesse". (Rin)