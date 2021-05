Sanità: Raggi, fondamentale prevenzione per sconfiggere tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ieri è stata al Quartaccio, nella periferia nord di Roma, dove ha fatto tappa il camper che la Città Metropolitana di Roma ha donato alla Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli. "Un presidio mobile di prevenzione attrezzato per lo screening del tumore al seno, gestito dall’associazione Komen Italia. Il tumore al seno è una malattia che si può affrontare e sconfiggere, ma è fondamentale la prevenzione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "L’obiettivo è aiutare tutte le donne, soprattutto chi non ha la possibilità o i mezzi necessari per sottoporsi agli screening tradizionali - spiega Raggi -. Oggi il camper della prevenzione sarà a Corviale, nella periferia sud di Roma. Con la 'Carovana della prevenzione' raggiungeremo tutti quei luoghi della città dove mancano presidi sanitari dedicati. All’interno del camper troverete i volontari di Komen Italia che, insieme agli operatori dell’ospedale Gemelli, si occuperanno di gestire gli screening. Ringrazio il professor Riccardo Masetti che guida una squadra di volontari sempre disponibili e professionali", conclude Raggi. (Rer)