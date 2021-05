Lazio: Legambiente, con campagna pulizia litorali rimossi più di 10 tonnellate rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "spiagge e fondali puliti", la campagna di volontariato organizzata da Legambiente per la pulizia dei litorali alle porte della stagione balneare, sono state raccolte 10 tonnellate di rifiuti con tanti appuntamenti in tutto il Lazio, lungo il litorale come su laghi e corsi di fiumi. Lo comunica in una nota Legambiente Lazio. "Grande impatto positivo per tutte le iniziative, come quella di oggi, nel cuore della Capitale, per l'evento organizzato da Legambiente Lazio con oltre 200 volontari di Ey, durante il quale sono state rimossi i rifiuti lungo il Fiume Aniene all'altezza del Ponte delle Valli, in collaborazione con l'ufficio di scopo dei contratti di fiume della Regione Lazio e con il patrocinio di Romanatura, ente che gestisce la riserva della Valle dell'Aniene - si legge nella nota -. Sulle sponde dell'Aniene, oltre ai tanti volontari, hanno partecipato infatti Maurizio Gubbiotti presidente di RomaNatura, Cristiana Avenali responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio". (segue) (Com)