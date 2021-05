Lazio: Legambiente, con campagna pulizia litorali rimossi più di 10 tonnellate rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il volontariato è ritornato a colorare il Lazio, con olio di gomito e voglia di migliorare i territori. Grazie a tutti i nostri circoli che si sono prodigati nelle iniziative e ai numerosi ambientalisti attivi in questo enorme lavoro: oggi spiagge, fondali, fiumi e laghi sono più puliti - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Inoltre, con l'appuntamento sulle sponde romane dell'Aniene, le pulizie hanno riguardato anche il cuore della Capitale grazie all'impegno dei lavoratori di aziende che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo libero per riqualificare i territori. Nelle prossime settimane la campagna proseguirà con altri appuntamenti, affinché il nostro mare possa essere alleggerito dall'enorme peso di una gestione dei rifiuti insufficiente e dallo smaltimento illecito". (segue) (Com)