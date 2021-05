Lazio: Legambiente, con campagna pulizia litorali rimossi più di 10 tonnellate rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'impegno di Ey nei confronti delle tematiche ambientali e sostenibili: dopo aver costruito un'azienda plastic free, continuiamo a costruire un Better Working World anche attraverso la collaborazione con Legambiente che vede in campo anche quest'anno oltre 200 volontari - commenta Massimo Antonelli, Ceo di Ey in Italia e Med regional managing partner -. In un periodo delicato come quello che sta attraversando il Paese, per noi è fondamentale lanciare un messaggio di speranza e futuro sostenibile alle nuove generazioni e non solo". La partecipazione di Ey a Spiagge e Fondali Puliti si è concretizzata oltre che a Roma anche a Bari, in collaborazione con il circolo Eudaimonia e a Milano in collaborazione con Fondazione Legambiente Innovazione dove la pulizia è stata realizzata sulle sponde del fiume Lambro. Tutte queste azioni rientrano all'interno del più ampio progetto "better world" che ha visto Legambiente e Ey impegnate nel 2020 e che è stato esteso anche al 2021. All'evento, oltre ai tanti volontari di Ey, hanno partecipato anche gli scout del gruppo Agesci Roma 84 della parrocchia San Ponziano e tante persone che si sono unite al gruppo. Per garantire il corretto ritiro e conferimento dei rifiuti raccolti, gli eventi di Roma e Ostia sono stati realizzati in collaborazione con Ama Spa. (Com)