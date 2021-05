Spagna: Covid, cauto ottimismo tra gli esperti su evoluzione pandemica nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avanzata del piano vaccinale in Spagna ha generato un certo ottimismo sul futuro della pandemia nel Paese. Come scrive oggi il quotidiano "El Pais", con "gran parte" della popolazione vulnerabile già immunizzata e 14,9 milioni di persone (31,4 per cento dei cittadini) che hanno ricevuto almeno una dose, gli esperti danno per scontato che i principali indicatori della situazione epidemiologica - incidenza, ricoveri e deceduti - diminuiranno bruscamente nei prossimi mesi. Tuttavia, gli esperti spagnoli reputano che la cosiddetta "immunità di gregge" non sarà raggiunta quest'anno e, in questo momento, è difficile prevedere se a livello mondiale sarà possibile raggiungerla un giorno, alla luce delle nuove varianti e alla mancanza di vaccini per immunizzare l'intera popolazione a medio termine. Otto Comunità autonome spagnole prevedono di iniziare a vaccinare le persone tra i 40 ei 49 anni a giugno. Intanto il premier Pedro Sánchez assicura che la Spagna è "a 100 giorni dal raggiungimento dell'immunità di gregge". "Il virus non scomparirà così rapidamente, se mai lo farà", avverte Antoni Trilla, capo del servizio di medicina preventiva dell'ospedale clinico di Barcellona. “Cammineremo verso la normalità, ma continueranno a esserci infezioni. Invece di immunità di gruppo, si parla in questo caso di controllo funzionale della pandemia. Non potremo dire addio alla maschera così velocemente", prevede l'esperto. (Spm)