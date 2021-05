Medio Oriente: Papa al Regina Coeli, in nome di Dio cessi il frastuono delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chiusura del Regina Coeli, il Santo Padre ha parlando del conflitto in atto in Terra santa chiedendo a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi: "Cari fratelli e sorelle, seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra santa in questi giorni violenti - ha detto -. Scontri armati, tra la Striscia di Gaza e Israele, hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione". Il Pontefice ha ricordato le vittime, soprattutto i bambini, spiegando che "la loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre il crescendo di odio e di violenza, che sta coinvolgendo varie città in Israele, è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini che sarà difficile da rimarginare, se non si riapre subito il dialogo. Faccio appello alla calma - ha concluso il Santo Padre - e a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi e di percorrere le vie della pace, anche con l’aiuto dell’unità internazionale".(Civ)