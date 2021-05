Usa: deputati Democratici divisi su sostegno incondizionato a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati in cui vige l’apartheid “non sono democrazie”. Lo ha scritto la deputata democratica Usa Alexandria Ocasio-Cortez sul suo account Twitter commentando le politiche del governo di Benjamin Netanyahu nel contesto degli sconti in corso tra Israele e Hamas. Sempre sul suo account Ocasio-Cortez, esponente dell’ala più radicale del partito, ha condannato il bombardamento israeliano, registrato ieri, dell’edificio che ospitava gli uffici di “Al Jazeera” e “Associeted Press” a Gaza, affermando che “ciò sta avvenendo con il sostegno degli Stati Uniti”. “Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla richiesta di cessate il fuoco delle Nazioni Unite. Se l’amministrazione di Biden non può alzare la voce con un alleato, con chi può farlo? Come possono affermare in modo credibile di difendere i diritti umani?”, ha scritto la deputata democratica. Quella di Ocasio-Cortez non è l’unica voce critica a levarsi tra le fila dei Democratici. Il tweet “gli Stati in cui vige l’apartheid non sono democrazie” è stato condiviso anche dalle deputate democratiche Rashida Tlaib e Cori Bush, mentre la deputata Ilhan Omar ha definito “disgustosa e immorale” la decisione del governo statunitense di opporsi alla richiesta di un cessate il fuoco. (segue) (Nys)