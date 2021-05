Usa: deputati Democratici divisi su sostegno incondizionato a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce “Politico”, citando fonti diplomatiche, gli Stati Uniti hanno usato per due volte questa settimana il loro diritto di veto per bloccare in riunioni a porte chiuse del Consiglio di sicurezza l'approvazione di una dichiarazione congiunta per chiedere moderazione alle parti in conflitto e favorire una de-escalation. Nella serata di ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto colloqui telefonici con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. A Netanyahu, riferisce la Casa Bianca, Biden ha ribadito il suo forte sostegno al diritto di Israele di difendersi dagli attacchi missilistici di Hamas e di altri gruppi terroristici a Gaza e ha condannato gli attacchi indiscriminati contro Israele. Ad Abbas Biden ha espresso l'impegno a rafforzare il partenariato Usa-Palestina. Le parti hanno discusso del desiderio condiviso che Gerusalemme sia un luogo di pacifica convivenza per tutte le fedi. (Nys)