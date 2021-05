Difesa: al via domani in Tunisia l’esercitazione navale a guida Usa “Phoenix Express 2021”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via domani a Tunisi la sedicesima edizione dell’esercitazione navale a guida statunitense "Phoenix Express 2021". Algeria, Belgio, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Spagna, Stati Uniti e Tunisia opereranno insieme fino al 28 maggio per aumentare la cooperazione regionale, la consapevolezza del settore marittimo, le pratiche di condivisione delle informazioni e le capacità operative, intensificando gli sforzi per promuovere la sicurezza nel Mar Mediterraneo e nelle acque territoriali delle nazioni nordafricane partecipanti. L’agenzia di stampa tunisina “Tap” riferisce che “quattro navi militari della Marina tunisina e cinque navi straniere saranno messe a disposizione dei 130 militari che parteciperanno a questa esercitazione” che include, tra le altre cose, “l'addestramento per unità d'élite e forze speciali”. Da parte sua, l’emittente televisiva “Libya Ahrar” sottolinea la partecipazione della Libia alle prestigiose manovre navali internazionali. (segue) (Res)