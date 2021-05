Difesa: al via domani in Tunisia l’esercitazione navale a guida Usa “Phoenix Express 2021” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esercitazioni come Phoenix Express 2021 aumentano l'interoperabilità tra le nazioni partecipanti al fine di aumentare la sicurezza marittima e sostenere il commercio globale", ha affermato il capitano Harry Knight, direttore delle esercitazioni di Phoenix Express, secondo quanto riferisce la Marina degli Stati Uniti. "Le nostre esercitazioni marittime ci consentono di sviluppare le nostre capacità con i nostri partner regionali, imparando gli uni dagli altri e lavorando insieme", ha aggiunto Knight. Secondo Donald Blome, ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, "esercitazioni militari congiunte come Phoenix Express riaffermano e approfondiscono la nostra eccezionale cooperazione bilaterale con la Tunisia, avvicinandoci al raggiungimento di obiettivi condivisi per avere un ambiente marittimo sicuro e protetto, attraverso la collaborazione regionale e l'interoperabilità". (segue) (Res)