Ercolano: Franceschini, Packard ha indicato la via al mecenatismo culturale in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bellissimo esempio di mecenatismo culturale che ha dato vita a un collaborazione virtuosa tra pubblico e privato e indicato la via a molte altre realtà e alle recenti riforme dei beni culturali, dall'Art bonus alla decisione di dotare i musei di maggiore autonomia". E' quanto afferma il ministro della cultura, Dario Franceschini, in occasione dei venti anni di attività dell'Herculaneum Conservation Project, la collaborazione fra il Packard Humanities Institute e il Parco archeologico di Ercolano per la salvaguardia dell'antica città vesuviana iscritta nella lista dei siti del patrimonio mondiale redatta dall'Unesco. "Questa esperienza - aggiunge il ministro - ha donato nuova luce agli Scavi, con studi scientifici, restauri e nuove scoperte, e ha aperto la strada a un nuovo mecenatismo in Italia: non una semplice donazione di denaro, ma un affiancamento costante e capillare all'amministrazione pubblica, con iniezioni di risorse intellettuali multidisciplinari che hanno favorito il rapporto con il territorio e con le sue comunità, anche nazionali e internazionali. Coltivo la speranza di trovare altri 100 David Packard - conclude Franceschini -, mecenati lungimiranti ma anche esseri umani che siano disposti a 'fare squadra' e lavorare a fianco a noi, perché la nostra ricchezza sia anche la nostra eccellenza". (Com)