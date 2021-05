Governo: Fratoianni (Si), amici del Pd, atteggiamento Salvini era prevedibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, afferma: "Vorrei dire agli amici del Pd che l'atteggiamento di Salvini al governo era largamente prevedibile e che la presenza della Lega è del tutto funzionale allo schema di questa maggioranza parlamentare. Anche per questo - continua il parlamentare in una nota - considero sempre più giusta la nostra scelta di opposizione ad un governo che non fa bene al Paese e tantomeno alla prospettiva di un'alleanza alternativa alle destre". (Com)