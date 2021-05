Medio Oriente: Di Maio, Ue deve prendere posizione chiara e unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Europea “deve prendere una posizione chiara e unitaria e lavorare per spingere le parti a sedersi nuovamente al tavolo dei negoziati”. Lo ha scritto oggi in un post su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Martedì, anche su sollecitazione dell’Italia, è stato convocato un Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea straordinario sulla situazione in Medio Oriente. Ne ho discusso ieri telefonicamente con l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell che ringrazio per aver agito con celerità. Devono cessare le violenze e tutti gli attacchi tra Israele e Palestina. I lanci di razzi vanno bloccati, sono inaccettabili. Troppi innocenti stanno perdendo la vita, vittime di un conflitto che va fermato immediatamente”, ha scritto il titolare della Farnesina, auspicando poi un’azione “veloce e sinergica” da parte dell’Ue. (Res)