Medio Oriente: clinica Medici senza frontiere a Gaza danneggiata in attacco aereo israeliano

- La clinica di Medici senza frontiere (Msf) a Gaza city, che fornisce trattamenti per traumi e ustioni, è stata danneggiata ieri notte da un bombardamento aereo israeliano che ha colpito l'area circostante. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un comunicato. La stanza dedicata alla sterilizzazione è ora inutilizzabile, mentre l'area di aspetto è stata completamente danneggiata. Non si contano feriti all'interno della clinica, ma alcune persone sono state uccise nel corso dei bombardamenti. "La situazione è terrificante. Gli attacchi aerei, ancora in corso, hanno causato molte distruzioni intorno alla clinica e all'ufficio di Msf", afferma Ayman Djaroucha, coordinatore di Msf a Gaza. Mentre Israele continua i suoi bombardamenti su Gaza, molti membri del personale di Msf, così come i pazienti assistiti, sono stati costretti a fuggire dalle loro case per sicurezza. "I danni arrecati alla clinica di Msf dimostrano come nessun posto sia sicuro a Gaza. Di fronte al crescente numero di feriti e sfollati, ulteriori aiuti umanitari e rifornimenti non possono tardare ad entrare a Gaza", afferma l'Ong.. (Res)