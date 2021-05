Recovery: Tinagli (Pd), serve confronto credibile agli occhi di Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'europarlamentare e vicesegretaria del Partito democratico, Irene Tinagli, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" osserva che "il governo ha fatto un buon lavoro sul Recovery plan, rafforzando le riforme, con dettagli e cronoprogramma, e i piani di investimento della transizione ecologica e digitale. Quello che serviva. Ma l'approvazione è solo la prima fase e la seconda, in cui dovremo cominciare a rispettare gli impegni presi - continua l'esponente del Pd -, sarà più impegnativa, anche politicamente. Il Pd si sta preparando con serietà sulle singole riforme in vista del confronto parlamentare, siamo partiti da giustizia e semplificazioni. Non siamo i soli, altri componenti della maggioranza stanno lavorando con impegno. Mi preoccupa invece che alcuni partiti partner di governo non abbiano la stessa consapevolezza di quanto sia importante varare queste riforme, facendo un lavoro serio e rispettando i tempi. Di Salvini non capisco se vuole uscire dal governo, sabotare o buttare la palla in tribuna. Comunque non aiuta". Tinagli aggiunge: "Il governo di unità nazionale non è un menù "à la carte" in cui ognuno si sceglie quello che è più comodo per fare campagna elettorale e poi si sfila sulle cose scomode. Non possiamo dare l'idea che quando c'è da prendere i soldi siamo compatti e poi ci dividiamo quando c'è da rispettare gli impegni presi. Il piano si chiama Next generation, non Next election". (segue) (Rin)