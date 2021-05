Recovery: Tinagli (Pd), serve confronto credibile agli occhi di Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria del Partito democratico, poi, prosegue: "Come Pd abbiamo proposto che nel decreto Sostegni bis ci sia la proroga delle moratorie e un allungamento dei tempi di restituzione per i prestiti garantiti. Un'interlocuzione sul punto c'è già stata con Bruxelles. Sono partite molto complesse, ma credo che sulle moratorie ci possano essere le condizioni per un intervento. Sull'allungamento dei tempi le regole sono più restrittive ma con qualche accorgimento, per esempio con una graduale riduzione della copertura delle garanzie - conclude Tinagli -, spero che si possa trovare una soluzione". (Rin)