Medio Oriente: fonti stampa, verso un cessate il fuoco tra Israele e Hamas

- Israele potrebbe raggiungere a breve un cessate il fuoco con Hamas e la Jihad islamica palestinese nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il sito web d’informazione israeliano “Walla!”, citando funzionari israeliani in vista della riunione del Gabinetto di sicurezza di Israele prevista oggi. Lo stop ai bombardamenti potrebbe arrivare dietro forti pressioni da parte degli Stati Uniti dopo i recenti raid delle Forze di difesa israeliane (Idf), che ieri hanno raso al suolo la torre di Al Jalaa a Gaza City, un edificio di 12 piani che ospitava gli uffici dell’emittente televisiva panaraba qatariota “Al Jazeera” e dell’agenzia di stampa statunitense “Associated Press”. Il Gabinetto di sicurezza dello Stato di Israele si riunirà d’urgenza oggi pomeriggio. Secondo il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, gli alti funzionari della difesa hanno spinto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz a ponderare la fine delle operazioni delle Idf, dal momento che la maggior parte degli obiettivi delle operazioni avviate lunedì sarebbero stati raggiunti. Intanto Hady Amr, inviato dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, è arrivato in Israele venerdì per i colloqui volti a trovare porre fine alle ostilità. Il vice segretario statunitense per gli affari israelo-palestinesi ha già incontrato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, secondo quanto riferito dal quotidiano online “Times of Israel”. (segue) (Res)