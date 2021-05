Medio Oriente: fonti stampa, verso un cessate il fuoco tra Israele e Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri importanti esponenti americani, tra cui il segretario di Stato, Antony Blinken, hanno sollevato preoccupazioni durante il fine settimana per i raid compiuti da Israele. La leader dell'ala sinistra del Partito democratico Alexandria Ocasio-Cortez, ha scritto oggi su Twitter che "gli Stati democratici non praticano l'apartheid". Proprio oggi a New York è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite incentrato sulla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese. L’Egitto sta da giorni portando avanti da giorni un’intesa attività di mediazione tra Israele, i gruppi palestinesi e le parti internazionali per raggiungere una tregua. Da venerdì sera, 14 maggio, le Forze di difesa israeliane hanno intensificato gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza, prendendo di mira le infrastrutture e il personale di Hamas e della Jihad islamica palestinese in risposta agli oltre 2.500 razzi lanciati verso Israele dall'enclave nei giorni precedenti. (segue) (Res)