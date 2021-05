Medio Oriente: fonti stampa, verso un cessate il fuoco tra Israele e Hamas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, riferisce che 174 palestinesi sono morti dall'inizio delle ostilità con Israele cominciate lunedì scorso, 10 maggio. Secondo il dicastero, 47 vittime erano bambini, mentre altri 1.200 palestinesi sono rimasti feriti. In Cisgiordania, le forze israeliane hanno ucciso almeno 13 palestinesi. Almeno dieci persone sono state uccise in Israele a causa dei razzi lanciati da Gaza: due nuovi decessi sono segnalati ieri, sabato 15 maggio. Almeno 15 palestinesi sono deceduti in un bombardamento israeliano su Gaza City avvenuto nelle prime ore di oggi, aggiunge la stessa fonte. I raid avrebbero preso di mira Al Wehdat, un'arteria stradale a Gaza City, la scorsa notte. Ai residenti non sarebbe stato dato alcun preavviso. Una delle vittime era un noto medico dell'ospedale Al Shifa di Gaza, Ayman Abu Aouf, comunica ancora il ministero della Salute palestinese. I paramedici hanno segnalato decine di vittime nella notte, mentre le operazioni di soccorso continuano. Israele, da parte sua, nega di aver preso di mira i civili e afferma che la maggior delle vittime a Gaza erano membri di “gruppi terroristici”, oppure persone colpite dai razzi lanciati dagli stessi palestinesi caduti nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)